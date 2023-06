Viele haben sich schon mal gefragt, was mit dem Auto passiert, wenn man zu schnell über Bodenschwellen fährt. Im Video wurde dieses Gedankenspiel weitergesponnen und einfach mal geschaut, wie sich das Auto verhält, wenn es mit allem, was der Motor hergibt über mehr als 100 Bodenschwellen auf der Straße walzt. BMW M5 & Co. wurden dafür auf Geschwindigkeiten jenseits der 180 km/h beschleunigt und auf die unebene Piste losgelassen. Soviel sei vorweggenommen: Viel übrig bleibt von den meisten Autos nicht. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

