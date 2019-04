Prominent trägt der geduckte BMW X6 M F86 von Hamann einen Powerdome auf der Karbon-Haube. Darunter warten 640 PS

Oh, wie schön war Panama. Tiger und Bär nahmen uns und die Tigerente mit zu tollen Abenteuern in weit entfernte Länder. Oh, du schöne, unverdorbene Kindheit.

BMW X6 M F86 mit Tuning von Hamann

Heutzutage steht der Nachwuchs mehr auf Konsolen, Videospiele und den neuesten Technik-Kram. Wer die Bälger heutzutage in die Welt der Phantasie entführen will, kriegt zu hören: "Warum fahren wir nicht mit dem Auto, Papi?"

Steht ein BMW X6 M von Tuner Hamann vor dem Haus, könnte man den Nachwuchs für diesen Einfall knutschen. Keine Sorge, die Kumpels Tiger und Bär hätten sich auch ganz bestimmt für dieses monströse SUV-Coupé entschieden. Gigantisch und furchteinflößend wie ein Bär, filigran und grazil-geduckt wie eine Raupkatze bollert dieser BMW X6 M F86 vorne tiefergelegt um 45 Millimeter und hinten um 30 Millimeter über Berg und Tal.

Für den optimalen Halt sorgen 315er Breitreifen auf 23 Zoll Felgen im Design "Anniversary Evo". Die breiten Schluppen forderten allerdings Platz: Radlaufblenden aus Kohlefaser ersetzen die zivilen Teile.

Das sind nicht die einzigen Karosserie-Änderungen: Auf der neu gestalteten, sickenreichen Motorhaube aus Karbon thront ein imposanter Powerdome, der bereits andeutet, dass im Verborgenen das Grauen schlummert. 640 PS und 840 Newtonmeter Drehmoment entlocken die Experten aus Laupheim dem 4,4-Liter-V8-Motor.

Ein Sportauspuff darf bei Hamann natürlich nicht fehlen. Die vier Endroh-Blenden werden wahlweise mit Echtcarbon, Edelstahl oder einer Keramikbeschichtung veredelt. Fröhlich trompetet der neue Edelstahl-Endschalldämpfer. Oh, wie schön kann Tuning sein.