So viel zur Wahrscheinlichkeit: Selbst wenn ein Tiger in der Stadt anzutreffen ist, darf man ihn noch lange nicht streicheln.

... Carbon-Kotis vorne am Hamann-Tuner "Mis5ion" mit den ganz bewusst aufgesetzten dicke Backen hinten. Ausreichend Platz also für schwarze 21-Zöller und eine Tieferlegung von 35 Millimetern. Am Heck sorgen gleich zwei Spoiler für deftigen Abtrieb. Doch wer nun ...

... punktuellem LED-Tagfahrlicht für mächtig Überholprestige am "Mis5ion". Letzteres fällt in Konkurrenz zu den ganzen Supersportwagen Abu Dhabis, Dubais und Co gar nicht mal ganz so leicht. Schweller verbinden die fetten ...

Es gibt Dinge, die sind einfach extrem unwahrscheinlich: in der Stadt auf einen Tiger zu treffen etwa. Und doch passiert es. Carspotter entdeckten in London den extrem seltenen "Mis5ion" vom Tuner Hamann auf Basis des BMW M5.

Nur zehn Stück des "Mis5ion" auf Basis des BMW M5 (F10) baute Hamann – und das ausschließlich für den Nahen Osten und seine stinkreiche Klientel. Dementsprechend selten kommt einem die knallrote Sonderserie unter die Augen, die im Übrigen schlappe 235.000 US-Dollar (rund 213.000 Euro) kostete. Doch Carspotter hatten in London Glück und konnten den Morgenland-M5 ablichten. Gegenüber den europäischen Interpretationen von Hamann zeigt der "Mis5ion" ein noch aggressiveres und exklusiveres Carbon-Kit. Im Nahen Osten wird eben viel Geld gemacht, und das auch gerne gezeigt. Eine extrem ausgeformte Schürze vorne umschließt die Scheinwerfer des BMW M5, verdeckt sogar halb den schwarz lackierten Nierengrill und sorgt mit eingelassenem, punktuellem LED-Tagfahrlicht für mächtig Überholprestige am "Mis5ion". Letzteres fällt in Konkurrenz zu den ganzen Supersportwagen Abu Dhabis, Dubais und Co gar nicht mal ganz so leicht. Mehr zum Thema: Das kostet der BMW M5 (F90)

BMW-Modellpalette (Sport) im Video:

560 PS im BMW M5 von Hamann