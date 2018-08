... positiv, was natürlich auch an den restlichen Tuningteilen liegen könnte. So stammen ...

Tuner DS Automobile ordert den BMW M4 in der Sonderlackierung Pyritbraun Metallic und versieht das Sportcoupé mit Tuningteilen von Hamann und Akrapovic.

Einen BMW M4 in Pyritbraun Metallic zu ordern ist mutig und teuer. Die Sonderlackierung steht nicht im offiziellen Farbprogramm der 4er-Reihe und ist daher bei BMW Individual nur auf gesonderten Kundenwunsch hin zu bekommen. Der schweizer Tuner DS Automobile GmbH entschied sich für diese spezielle Farbkombination und fragte sogleich die Facebook-Gemeinde nach deren Meinung. Die Resonanz war durchweg positiv, was natürlich auch an den restlichen Tuningteilen liegen könnte. So stammen die schwarzen Nieren, der Frontsplitter und die Abrisskante am Heck von BMW M Performance und auch die Farben der M-GmbH auf dem Splitter gehören nicht zum Standard-M4. Bei den Felgen und dem Auspuff setzt DS Automobile auf die Expertise der Tuning-Kollegen. So steuert Hamann die 21-Zoll-Felgen im "Evo Hyper Black"-Design bei. Der Klappenauspuff stammt von Abgas- und Soundspezialist Akrapovic.

BMW M4 mit Tuning von DS Automobile