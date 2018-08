... nun auch in ihrer kleinsten Baureihe. Das Triebwerk des BMW M140i kennen wir in etwas schwächerer Form schon aus dem 340i, nun ...

Der BMW M140i (2016) kommt mit neuem Motor und 340 PS. Mit besseren Fahrleistungen und reduziertem Verbrauch schickt der Kompaktsport-Neuling den M135i in Rente! Der Preis bleibt auf dem Niveau des Vorgängers.

Mit dem neuen BMW M140i (2016) zum Preis ab 47.100 Euro reagieren die Münchner auf den immer rauer werdenden Wind in der Liga der Kompaktsportler. Schon im Sommer tritt das neue Topmodell der 1er-Reihe in die Fußstapfen des bisherigen M135i, der mit seinen 326 PS keineswegs ein Kind von Traurigkeit war. Doch weil sich die Leistungsschraube auch in der Kompaktklasse immer schneller dreht, rüsten die Bayern rund ein Jahr nach der Modellpflege weiter nach und verbauen den aktuellen Reihensechszylinder-Benziner mit dem internen Kürzel B58 nun auch in ihrer kleinsten Baureihe. Das Triebwerk des BMW M140i kennen wir in etwas schwächerer Form schon aus dem 340i, nun darf der längs montierte und 3,0 Liter große Turbo auch im 1er tanzen. 340 PS und ein maximales Drehmoment von 500 Newtonmeter stehen im Datenblatt des BMW M140i, der damit noch mehr Dynamik und natürlich auch noch mehr Freude am Fahren verspricht. Genau wie der frühere M135i ist auch der BMW M140i (2016) mit markentypischem Hinterradantrieb und als M140i xDrive mit Allradantrieb erhältlich. Während bei den heckgetriebenen Varianten zwischen manuellem Sechsgang-Getriebe und Achtgang-Automatik gewählt werden kann, ist der Allrad-M140i stets mit Automatikgetriebe ausgerüstet.

Neuheiten BMW 1er Facelift (2015): Preis Gelifteter 1er ab 25.150 Euro

BMW Sportmodelle bis 2016 im Video:

Preis: BMW M140i ab 47.100 Euro