Weiteres Geld lässt sich auch in neue Alufelgen von BMW M Performance Alufelgen investieren. Dann steht der 5er Limousine auf 20-Zöllern, die in Orbitgrey oder in einer Bi-Color-Variante daherkommen.

... 5er (G30/G31) auch eine Sportbremsanlage mit innenbelüfteten, gelochten Bremsscheiben an, die an der Vorderachse mit Vier-Kolben-Festsattelbremsen und an der Hinterachse mit einer Ein-Kolben-Faustsattelbremse kombiniert werden.

... Verfügung. Im Interieur hält BMW M Performance ein vom Rennsport inspiriertes Sportlenkrad bereit, das in Alcantara-Ausführung mit roter Mittenmarkierung in 12-Uhr-Position, silbergrauer Kreuzstichnaht und optional mit Schaltwippen daherkommt.

Rennsport-Leidenschaft in die Business-Klasse! Sowohl für die neue BMW 5er Limousine (G30) als auch für den 5er Touring (G31) bietet BMW M Performance hauseigenes Tuningzubehör.

Mit dem Marktstart des neuen BMW 5er (G30/G31) ist auch direkt das Tuning-Zubehör von BMW M Performance verfügbar! Neben Leistungssteigerungen umfasst das Programm auch dynamischere Anbauteile und Sportauspuffanlagen. So kann die Leistung des Reihensechszylinder-Benziners im BMW 540i (xDrive) um 34 PS und 50 Newtonmeter auf insgesamt 360 PS und 500 Newtonmeter maximales Drehmoment erhöht werden. Das Leistungsplus lässt sich mit einem darauf abgestimmten Sportschalldämpfer kombinieren, das für einen kräftigeren Sound sorgt. Die M-Performance-Abgasanlage steht nicht nur für den 540i (xDrive), sondern auch für den 530i und in der Diesel-Variante auch für den 530d (xDrive) und den 520d zur Verfügung. Der Edelstahl-Sportschalldämpfer bläst aus je nach Motorvariante runden oder trapezförmigen Endrohren, die wahlweise in Chrom oder Carbon erhältlich sind.

G30/G31: BMW 5er mit M-Performance-Paket

Wer schneller fahren kann, möchte auch besser bremsen können: Daher bietet M Performance für den BMW 5er (G30/G31) auch eine Sportbremsanlage mit innenbelüfteten, gelochten Bremsscheiben an, die an der Vorderachse mit Vier-Kolben-Festsattelbremsen und an der Hinterachse mit einer Ein-Kolben-Faustsattelbremse kombiniert werden. Rot lackierte Bremssättel machen den Unterschied auch nach außen hin sichtbar. Weiteres Geld lässt sich auch in neue Alufelgen von BMW M Performance Alufelgen investieren. Dann stehen die BMW 5er Limousine oder der Touring auf 20-Zöllern, die in Orbitgrey oder in einer Bi-Color-Variante daherkommen. 245er und 275er Reifen vorne und hinten sorgen für den optimalen Grip! Auch für die Karosserie der BMW 5er Limousine (G30) und des BMW 5er Touring (G31) hat die BMW-M-GmbH sportliche Anbauteile im Petto.

Sportlicher Innenraum: 5er mit M Performance