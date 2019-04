Benzin wird knapp: Störung in zweitgrößter Raffinerie

In zahlreichen Tankstellen in Mittel- und Ostdeutschland werden Benzin und Diesel knapp. Grund dafür ist eine Störung in Deutschlands zweitgrößter Raffinerie Leuna. Ob nun auch andere Teile Deutschlands von der Versorgungsknappheit betroffen sind, beantwortet das Video!