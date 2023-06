Autoschlüssel-Batterie leer, der Funkschlüssel funktioniert nicht mehr. Wenn das passiert oder er aus einem anderen Grund kaputt ist, gibt es trotzdem noch die Möglichkeit, mit einem Notschlüssel in den Wagen zu gelangen und den Motor zu starten. So funktioniert es!

Notschlüssel finden & Motor trotz leerer Schlüsselbatterie starten

Auch bei Autoschlüsseln, die gar keinen "Bart" mehr haben, sondern vielmehr nur noch eine Fernbedienung sind, befindet sich oft versteckt im Inneren ein "richtiger" Schlüssel zum Öffnen der Autotür. Dazu muss der Funkschlüssel auf eine bestimmte Art geöffnet werden. Das funktioniert von Modell zu Modell unterschiedlich. Daher empfiehlt es sich, entweder einen Blick in die Bedienungsanleitung des Autos zu werfen oder online nach einer Anleitung zu suchen. Von verbreiteten Automodellen gibt es häufig Videos, die zeigen, wie man den Notschlüssel findet und anwendet. Diesen steckt man dann ganz "oldschool" ins Türschloss, wenn man es denn findet. Bei modernen Autos befindet es sich nämlich nicht selten hinter einer kleinen Abdeckung, die zuerst entfernt werden muss (Vorsicht, Lackkratzer!). Dann den Schlüssel drehen und die Fahrertür des Autos öffnen.

Mit dem Notschlüssel ist zwar der Wagen geöffnet, der Motor aber noch nicht gestartet. Und da moderne Autos oft Keyless-Go-Systeme haben, gibt es auch kein Zündschloss mehr, in das man den Notschlüssel reinstecken könnte. Doch dafür gibt es einen anderen Trick: In einigen Autos befinden sich bestimmte Flächen, die den Schlüssel per Induktion mit etwas Strom versorgen und so das Signal zum Start des Motors empfangen können. Oft befindet sich diese Fläche direkt an der Lenksäule, einige haben sie aber auch in der Mittelkonsole. Manchmal hilft es auch, den Schlüssel einfach in die Nähe des Startknopfes zu halten. Die richtige Lösung steht in der Bedienungsanleitung des Autos. Wird dann gleichzeitig der Startknopf betätigt, springt der Motor an und man kann das Auto fahren. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Autoklau durch Keyless-Go-System (Video):