Es ist der 11. März 2011: Ein starkes Erdbeben löst an der Ostküste Japans einen Tsunami aus, der nicht nur zehntausende japanische Menschen in den Tod riss, sondern unter anderem auch das am Meer gelegene Atomkraftwerk von Fukushima schwer beschädigt. Durch eine Kernschmelze in drei der sechs Reaktorblöcken wird das Gebiet radioaktiv konterminiert. Bis zu 150.000 Menschen müssen das Gebiet wegen der Strahlungsgefahr verlassen – zurück bleibt alles, was auf der Flucht nicht transportiert werden kann oder verstrahlt ist. Das betrifft natürlich nicht die einfachen Dinge des täglichen Bedarfs, sondern auch Autos. So gleicht die Stadt über zehn Jahre später einem Autofriedhof, auf dem voll funktionstüchtige Autos ihrem Schicksal überlassen wurden – entsprechende Bilder fing der Youtube-Kanal "Exploring the Unbeaten Path" (siehe unten) ein. Traurig wie faszinierend zugleich! Oben zeigt die AUTO ZEITUNG einen spektakulären Scheunenfund über fabrikneue BMW 5er der E34-Generation. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zurückgelassene Autos von Fukushima im Exploring the Unbeaten Path-Video:

