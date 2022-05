Ja, man kann es nicht anders sagen: Dieser Cadillac Escalade ist ein Horror-Auto in einem absolut ekelerregenden Zustand. Nicht nur, weil ihn eine dicke Staubschicht bedeckt, sondern vor allem, weil der Innenraum einer Müllhalde gleicht. Klebrig und verwohnt ist er obendrein. 17 Jahre lang hat sich im und am Auto der Dreck gesammelt. Dem geht Youtuber The Detail Geek im Video unten nun an den Kragen. Das Ergebnis hätten viele nicht für möglich gehalten! Auch im Video oben geht es um die Autoreinigung. Hier gibt AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut Tipps zur Cabrio-Pflege. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erste Autoreinigung nach 17 Jahren im The Detail Geek-Video:

