Ein britischer Tourist hat die Gastfreundschaft des Wüstenstaats Dubai bis zur Schmerzgrenze und darüber hinaus ausgereizt: Mit einem geliehenen Lamborghini Huracán raste er in wenigen Stunden durch 33 Blitzer und sammelte ein Berg an Strafen im Wert von 41.000 Euro an. Das und was dem Fahrer in dem Falle droht, wenn er die Summe nicht zahlt, verrät das Video! Mehr zum Thema: Bußgeldkatalog

