AUTO ZEITUNG-Leserinnen und -Leser haben über die Vergabe des begehrten Auto-Awards entschieden. Hier sind die Sieger der 28. Auto Trophy!

Die Sieger der Auto Trophy "World's Best Cars" 2015 stehen fest. Exakt 74.921 Leserinnen und Leser sowie Online-User von internationalen Auto-Fachtiteln aus der Bauer Media Group haben in sechs Kategorien gemeinsam abgestimmt. In weiteren 17 nationalen Kategorien kürten die Autokenner aus dem deutschsprachigen Raum ihre Favoriten. Auch in diesem Jahr werden zusätzlich wieder die Quality Trophy und der Innovationspreis verliehen. Unter allen Teilnehmern der Auto-Trophy-Leserwahl verlost AUTO ZEITUNG vier tolle Autos im Gesamtwert von rund 325.000 Euro. Allen Siegern herzlichen Glückwunsch!

Wertungen in 23 Kategorien

Durchmarsch: Mit 30,0 Prozent gewinnt der Audi A1 zum sechsten Mal in Folge die Kategorie "City Car/Kleinwagen". VW Polo und der Mini tauschen im Vergleich zum Vorjahr die Ränge. Mit 20,1 Prozent holt sich der frisch geliftete Fiat 500 die begehrte Trophäe in der Gruppe "City Car/Kleinwagen Import". Sieger in der Kompaktklasse ist mit 19,9 Prozent der Audi A3. Auch in diesem Jahr war es wieder ein hartes Duell – doch erneut setzt sich der A3, diesmal gegen Golf und A-Klasse, durch. In der Kategorie "Kompaktklasse Import" gewinnt mit 24,3 Prozent der Skoda Octavia. Mit 26,5 Prozent holt sich die Mercedes C-Klasse den Sieg in der Mittelklasse. Hier kann der Jaguar XE in der Import-Wertung mit 26,0 Prozent punkten. Die Ergebnisse in den Kategorien Oberklasse, Sportwagen, Van und in allen weiteren Kategorien lesen Sie in der Bildergalerie!