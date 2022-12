Getunte Autos sind oft lauter als so manchem Mitmenschen lieb ist. Doch was tun? Etwa die Polizei rufen? Ein Anwohner in den USA griff zu weit weniger legalen Maßnahmen, um sich Ruhe zu verschaffen – nämlich zu Bauschaum und einem besonders "netten" Brief. Wie das aussah und wie der Besitzer des Ford Mustang V8 darauf reagiert hat, zeigt das Video! Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen des Videos bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

