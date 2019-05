Zu Preisen ab 67.800 Euro bringen die Ingolstädter das Audi S5 Cabrio (2017) im März zu den Händlern. Der Sportler mit Stoffverdeck profitiert vor allem vom grundlegend überarbeiteten Dreiliter-V6.

Im März 2017 läutet Audi die Cabrio-Saison ein. Dann kommt neben dem A5 nämlich auch das S5 Cabrio auf den Markt. Zu Preisen ab 67.800 Euro kann man sich den Audi S5 dann mit Stoffmütze und Frischluft-Faktor in die Garage stellen. Oder noch besser: sich auf kurvigen Landstraßen den Fahrtwind um die Nase wehen lassen. Schließlich lädt der S5 mit seinem kraftstrotzenden V6 dazu mehr als ein. Satte 354 PS – 21 PS mehr als beim Vorgänger – schieben das Audi S5 Cabrio (2017) an und das maximale Drehmoment von 500 Newtonmetern liegt schon bei 1370 Umdrehungen voll an und bleibt bis 4500 Touren konstant. Diese im Gegensatz zum Vorgänger nochmal aufpolierten Leistungsdaten verdankt der Audi S5 Cabrio (2017) unter anderem einer Generalüberholung des Dreiliter-TFSI-Motors. Dessen Kraft wird standesgemäß mit permanentem Allradantrieb quattro und Achtgang-Tiptronic übertragen. Je nach Fahrweise verteilt der Antrieb bis zu 85 Prozent der Kraft an die Hinterachse. Zudem hat der offene S5 im Vergleich zum Vorgänger nochmal 40 Kilo abgespeckt. Das Resultat: Ein Sprintwert von Null auf 100 in nur 5,1 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit des Audi S5 Cabrio (2017) ist bei 250 km/h elektronisch abgeregelt.

Audi A5 und S5 Cabrio (2017) im Video:

Preis: Audi S5 Cabrio (2017) ab 67.800 Euro

Viele Dinge, die beim Basis-A5 nur auf der Optionenliste stehen, hat das Audi S5 Cabrio (2017) standardmäßig an Bord. Dazu gehören neben den markanten Design-Elementen an Front und Heck sowie den 18- oder 19-Zöllern, die von belüfteten Bremsscheiben in die Zange genommen werden, vor allem die Leder-Ausstattung mit S-Emblemen im Interieur, um die 30 Fahrerassistenzsysteme und das Audi Infotainmentangebot. Optional gibt es natürlich auch im offenen S5 (2017) das Audi Virtual Cockpit, das in dem Sportler zusätzlich einen Sportmodus mitbringt. Wird das Wetter zu rau, um im Audi S5 Cabrio (2017) offen zu fahren, schließt das Verdeck vollautomatisch binnen 18 Sekunden – sogar während der Fahrt bis 50 km/h. Beim Öffnen ist es sogar drei Sekunden schneller.