... in 4,7 Sekunden auf Tempo 100 – 0,2 Sekunden schneller als das jetzt abgelöste Modell. Der Allradantrieb quattro ist beim Audi S5 Coupé (2016) serienmäßig an Bord, ...

Mit sportiver Ausstattung und kräftigem V6-Benzin-Motor startete das Audi S5 Coupé 2016 seinen Siegeszug. 2019 legt Audi nach und verpasst dem Sport-Coupé ein kräftiges Diesel-Aggregat.

Im Juli 2016 kam das Audi S5 Coupé (2016) zeitgleich mit dem A5 Coupé auf den Markt. Als technische Basis dient der modulare Längsbaukasten MLB. Neben der sportlichen Ausstattung sorgen vor allem die kräftigen Sechszylinder-Motoren für die Extraportion Fahrspaß. Ausgestattet mit einem V6-Biturbo-Benziner schöpft das Coupé aus Dreiliter-Hubraum satte 354 PS. Derart erstarkt stürmt der Audi S5 (2016) in 4,7 Sekunden auf Tempo 100. Bei 250 km/h ist Schluss und dem Vorwärtstrieb wird elektronisch Einhalt geboten. Wer es nicht nur sportlich, sondern auf effizient mag, kann sich seit Mai 2019 eines Diesels bedienen, den Audi nun auch für das S5 Coupé anbietet. Aus Dreiliter-Hubraum schöpft der Selbstzünder 347 PS. 700 Newtonmeter Drehmoment, die zwischen 2500 und 3100 Umdrehungen pro Minute zur Verfügung stehen, zerren unweigerlich an den Rädern. Ein elektrischer Zusatzverdichter (EAV), der über eine Abgasturbine angetrieben wird, schließt das Turbo-Loch. Mit der zusätzlichen Boost-Funktion schießt das S5 Coupé (2016) in 4,8 Sekunden auf 100 km/h. Bei 250 km/h greift die Elektronik ein. Trotz sportlicher Fahrleistungen soll der Verbrauch des Audi 6,2 Liter auf 100 Kilometer betragen. Die Effizienz ist vor allem auf das Mild-Hybrid-System (MHEV) zurückzuführen, das aus einem Riemengenerator und einer Lithium-Ionen-Batterie besteht und beim Bremsen maximal acht Kilowatt elektrische Leistung zurückgewinnt. Als Diesel kostet das Audi S5 Coupé 65.300 Euro. Der Preis für den Benziner startete 2016 bei 62.500 Euro. Serienmäßig sind der Allradantrieb quattro, ein spezielle S-Sportfahrwerk und eine Achtstufen-tiptronic an Bord des Audi S5 Coupé (2016). Mehr zum Thema: Das Audi RS 5 Coupé

Audi S5 Coupé (2016) im Video:

Audi S5 Coupé (2016) mit Benzin- und Diesel-Motor