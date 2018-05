Im Interieur dürfen sich Fahrer und Passagiere auf Sportsitzen in Leder-Stoff-Kombination fläzen, der Blick fällt auf eine ganz in Schwarz gehaltene Innenausstattung mit Alu-Dekor. Ebenfalls zur Grundausstattung gehört das ...

Audi überarbeitet seine kompakte Modellreihe und zeigt das Audi S3 Facelift (2016). Mit der Modellpflege erhält der S3 nicht nur ein geschärftes Markengesicht, sondern auch zehn Extra-PS und ein moderne Infotainment!

Fotos vom Audi S3 Facelift (2016) – als Limousine (Preis: 41.000 Euro) und Sportback (Preis: 41.900 Euro) erhältlich – zeigen, wie behutsam Audi seinen kraftvollen Kompakten weiterentwickelt hat. Neben neu gestalteten Scheinwerfern und Rücklichtern im Stile des großen Bruders A4, erhielt das Audi S3 Facelift (2016) auch dezente Änderungen an den Stoßfängern. Im Innern des S3 hielt das bereits aus anderen Audi-Modellen bekannte "Virtual Cockpit" mit hochauflösendem Display Einzug. Das spielt Kartenmaterial und Informationen vom Navi, aber auch vom Infotainment in den Tacho ein. Dazu gibt es Online-Dienste, wie beispielsweise den Pannennotruf, Integration und Abruf des Smartphone-Kalenders sowie Media-Streaming-Dienste. Aber auch unter der Haube des Audi S3 Facelift (2016) hat sich etwas getan: Der Zweiliter-Vierzylinder mit Turboaufladung erstarkt um zehn auf insgesamt 310 PS, die bei 5500 bis 6500 Umdrehungen voll abzurufen sind. Das satte Drehmoment von 380 Newtonmetern steht schon im Drehzahlkeller von 1850 U/min bereit und fällt blitzartig über den Allradantrieb her. Nicht von ungefähr kommen also die beeindruckenden Zahlen im Datenblatt. In nur 5,3 Sekunden haut es das Audi S3 Facelift (2016) auf Tempo 100 und zieht es im Anschluss bis in die elektronische Begrenzung bei 250 Sachen!

Preis für Audi S3 Facelift (2016)