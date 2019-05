... RS 7 auf Tempo 100. Und den Zwischenspurt von 100 auf 200 schafft der Audi nach Angaben von Total Race in 4,6 Sekunden. Welche Kraft der Geweih-Turbo dem Zweitonnen-Audi zusätzlich verleiht, verraten die Hirsch-Züchter von Total Race leider nicht. Wie brachial aber der gehörnte RS 7 im Video nach vorne strebt, ...

... auf die Straße. Schon in der Ausbaustufe 4 – ohne Turbo-Geweih – leistet der Total-Race-gepimpte RS 7 wahnwitzige 1100 PS und 1350 Newtonmeter Drehmoment – wenn auch mit Rennsprit. Damit ist der V8 befeuerte Audi plötzlich auf Augenhöhe mit Konzernbruder Bugatti Veyron: In nur 2,5 Sekunden ist der ...

Die russische Tuningschmiede Total Race ist für PS-verrückte Umbauten bekannt. Zur neuesten Sammlung gehört ein gehörnter Audi RS 7. Ein Bi-Turbo in Form eines Hirschgeweihs entlockt dem V8 über 1100 PS!

Die russischen Leistungsmacher von Total Race haben schon heftige Umbauten abgeliefert, mit diesem Audi RS 7 aber wahrlich den Vogel abgeschossen! Oder doch den Hirsch? Denn dank Monster-Turbolader, der wie ein Hirschgeweih über dem Motor thront, bringt der Audi RS 7 massig Mehrleistung auf die Straße. Schon in der Ausbaustufe 4 – ohne Turbo-Geweih – leistet der Total-Race-gepimpte RS 7 wahnwitzige 1100 PS und 1350 Newtonmeter Drehmoment – wenn auch mit Rennsprit. Damit ist der V8 befeuerte Audi plötzlich auf Augenhöhe mit Konzernbruder Bugatti Veyron: In nur 2,5 Sekunden ist der RS 7 auf Tempo 100. Und den Zwischenspurt von 100 auf 200 schafft der Audi nach Angaben von Total Race in 4,6 Sekunden.

Neuheiten Audi RS 7 Sportback (2019): Neue Fotos (Update!) RS-7-Erlkönig erneut gespottet

Audi-V8 mit über 1100 PS im Video:

Turbo-Geweih auf dem Audi RS 7!