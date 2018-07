Wie vertragen sich maximal 1680 Liter Laderaum mit 560 PS? Die Antwort gibt der Test vom neuen Sport-Kombi Audi RS 6 Avant (C7)!

Laderaum bietet der Audi RS 6 (C7) nicht nur hinter der Rücksitzbank, sondern auch unter der Haube: Hier pressen zwei Turbolader Luft mit bis zu 1,2 bar in die Brennräume des neuen Benzindirekteinspritzer-V8. Wie sich das anfühlt, wird am eindrucksvollsten bei der Beschleunigungsmessung unseres Tests deutlich: Die erste Stufe des ESC (ESP) abschalten, Fuß auf die Bremse, Wählhebel der Achtstufen-Automatik auf „S“ und Motordrehzahl gegen die Bremse auf 3000/min einregeln. Bremse lösen, und nach kurzem Luftholen stürmt der Allrad-Audi wie vom Katapult geschossen davon. Ebenso mühelos wie Drehzahlmesser- und Tachonadel über die Zifferblätter wischen, fällt die 100-km/h-Marke nach 4,1 Sekunden (Werksangabe: 3,9 Sekunden). Nach 12,7 Sekunden sind 200 km/h erreicht. Dafür brauchte der Vorgänger mit Biturbo-V10 trotz 20 PS Mehrleistung 1,2 Sekunden mehr. Dank Dynamik plus-Paket schafft es der Audi RS 6 (C7) mühelos auf 305 km/h (Serie: 250 km/h, abgeregelt). Bemerkenswert dabei, wie druckvoll der Bayer mit hämmernd bassigem V8-Sound auch noch über 250 km/h zulegt. Mehr zum Thema: Das kostet der Audi RS 6 (C7)

Audi RS 6 Avant (C7) im Test

Bestandteil des genannten Pakets für den Audi RS 6 (C7) sind unter anderem Carbon-Keramik- Bremsen, die den mit üppiger Ausstattung versehenen, 2045 Kilogramm schweren Kraft-Kombi aus 100 km/h nach durchschnittlich 35 Metern zum Stillstand bringen. Unabhängig von der untadeligen Verzögerungsleistung dürfte der Druckpunkt der Bremse aber besser fühlbar sein. Die Frage nach dem Querdynamikpotenzial beantwortet der Ingolstädter indes nicht minder eindrucksvoll. Zwar äußern sich die 1132 Kilogramm auf der Vorderachse vor allem in engen Kurven durch eine spürbare Untersteuerneigung, doch folgt der aktuelle RS 6 Avant den von der präzisen Dynamik-Lenkung (Bestandteil des Dynamik plus-Pakets) vorgegebenen Richtungsänderungen deutlich agiler als bisher. Ursächlich hierfür sind unter anderem 100 Kilogramm Mindergewicht gegenüber dem Vorgänger. Wer am Kurvenscheitelpunkt der Leistung freien Lauf lässt, erlebt das gekonnte Zusammenspiel von Allradantrieb mit variabler Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse via Mittendifferenzial sowie aktivem Sportdifferenzial an der Hinterachse. So scheint sich der Audi RS 6 (C7) beim Herausbeschleunigen jeweils auf das kurvenäußere Hinterrad zu stützen und mithilfe seiner 700 Newtonmeter Drehmoment ebenso schlupfarm wie energisch aus der Kurve zu eilen.

Fahrbericht Neues Audi A6 Avant Facelift (2014): Erste Testfahrt Erste Fahrt im Audi A6 Facelift

RS 6 deutlich agiler als zuletzt

Unterdessen erweist sich die Geschwindigkeitsazeige via Head-up-Display (1380 Euro) als sinnvolle Investition in den Führerscheinerhalt. Unterwegs diesseits der Straßenverkehrsordnung benimmt sich der Audi RS 6 (C7) völlig zivil, überrascht trotz des RS-Sportfahrwerks (Dynamik plus-Paket) und optionaler 21-Zoll-Räder mit verhältnismäßig gutem Abrollkomfort. Die Fahrwerkseinstellung „dynamic“ sollte man sich im Alltag sparen, denn sie sorgt auf bodenwellengespickten Autobahnen für unangenehme Nickschwingungen. Eine Überraschung gibt es an der Zapfsäule. So konsumierte der RS 6 Avant im Test 14,9 Liter Super Plus auf 100 Kilometer. Für einen 560-PS-Kombi ist das ein guter Wert, zumal sich der Vorgänger heftige 17,3 Liter einschenkte. Ansonsten sollte, wer mit diesem automobilen Großkaliber liebäugelt, sein Geld nicht zählen müssen, sondern wiegen können. Mit einem Grundpreis von 107.900 Euro verlangt der Audi RS 6 (C7) nach Finanzkraft. Mehr zum Thema: Das kostet der Audi A6 (C7)

Technische Daten Audi RS 6 Avant 2013 Motor V8-Zylinder, 4-Ventiler, Direkteinspritzung, Biturbo Hubraum 3993 cm³ Leistung 412 kW/ 560 PS bei 5700–6600/min Max. Drehmoment 700 Nm bei 1750-5500/min Getriebe 8-Stufen-Automatik Antrieb permanenter Allradantrieb Fahrwerk v.: Vierlenkerachse, Federn, adaptive Dämpfer, Stabi.; h.: Mehrfachlenkerachse, Federn, adaptive Dämpfer, Stabi.; ESC (ESP); Bremsen rundum: innenbel., gelochte Carbon-Keramik-Scheiben (Option1); ABS; Bremsassistent Bereifung rundum: 285/30 ZR 21 Y (Option) Felgen rundum: 9,5 x 21(Option) L/B/H 4979/ 1936/ 1461 mm Radstand 2915 mm Leergewicht 2045 kg Zuladung 520 kg Anhängelast, gebr. / ungebr. 2100 / 750 kg Kofferraumvolumen¹ 565 - 1680 l Abgasnorm Euro 5 Typklassen HP 22/ VK 30/ TK 30 MESSWERTE 0 - 100 km/h 4,1 s Höchstgeschwindigkeit² 305 km/h (Option) Bremsweg 100-0 km/h kalt/warm 34,0 m/ 35,0 m Test-Verbrauch 14,9 l SP/100 km EU-Verbrauch² 9,8 l SP/100 km CO2-Ausstoß² 229 g/km KOSTEN Grundpreis 107.900 Euro, Dynamik plus-Paket: 12.900 Euro, 21 Zoll-Räder ab 1800 Euro

¹ Bestandteil des Dynamik plus-Paketes, Serie: 250 km/h; ² Werksangaben