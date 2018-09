Wow, was eine Kleinserie! Auf Basis des Audi RS 6 fertigt die Kemptener Tuningschmiede die Kleinserie namens Abt RS6+ mit 705 PS. Sie wird nur 50 Mal gefertigt.

Die 605 PS starke Performance-Version ist die stärkste ab Werk lieferbare Variante des Audi RS 6 und toppt das Grundmodell deutlich. Im Addieren war Abt jedoch schon immer eine Hausnummer und liefert deshalb neben einem weiteren Powerschub auch optisch ein echtes Feuerwerk ab – innen wie außen. Das Ergebnis nennt sich Abt RS6+! Das Herz des auf 50 Stück limitierten Projekts ist die Leistungssteigerung, bei der das eigens von Abt entwickelte Steuergerät "Power S" zum Einsatz kommen soll. Die Rechnung geht auf, denn so konnte die Leistung auf 705 PS sowie 880 Newtonmeter gesteigert werden. Am Abt RS6+ genannten Audi RS 6 sollen Leichtmetallräder mit der dunklen Kohlefaser-Optik der neuen Anbauteile harmonieren, darunter Frontlippe, Frontschürzenaufsätze, Spiegelkappen, Seitenschweller- und Heckschürzenaufsätze, sowie der Heckspoiler. Hinzu kommen ferner auch noch Radhausentlüftungen, schließlich fährt man mit dem Abt RS 6+ nur allzu gerne einen "heißen Reifen". Wer den Abt RS6+ deshalb nur von hinten zu sehen bekommt, kann am Heck die Carbon-Doppelendrohrblenden erkennen. Diese stellen das optische i-Tüpfelchen einer Abgasanlage dar, die es wahrlich in sich haben soll. Denn neben seinem eigens entwickelten Steuergerät setzt Abt bei ihrer Leistungssteigerung auch auf eine komplette Edelstahlabgasanlage mit Hosenrohr und Sportkatalysatoren.

