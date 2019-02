Der Audi RS 5 Sportback (2018) vereint Eleganz und Sportlichkeit. Ab sofort ist das Performance-Modell bestellbar und steht Mitte 2019 bei den Händlern. Der V6-Biturbo-Motor unter der Haube leistet stramme 450 PS! Alle Informationen zur Ausstattung!

In auffälligem Grün präsentiert sich der Audi RS 5 Sportback (2018) mit V6-Motor der Öffentlichkeit. Beim dynamisch gezeichneten Audi bedeuteten seit dem Marktstart 354 PS das Ende der Fahnenstange. Was sich nun mit dem allerersten RS 5 Sportback (2018) ändert, der sich die Technik mit dem RS 5 Coupé und Cabrio teilt. Ein 450 PS starker V6-Biturbo trifft auf sechs zusätzliche Zentimeter – so viel länger ist der Sportback gegenüber dem normalen RS 5. Was neben den zusätzlichen zwei Türen, der praktisch-langen Heckklappe auch im Innenraum für einen Zuwachs von 17 Millimetern Länge bedeutet. Natürlich sorgt auch im RS 5 Sportback (2018) der Allradantrieb quattro für Vortrieb, schließlich ist das der Standard aller RS-Modelle aus dem Hause Audi. Im Gegensatz zur Vorgänger-Generation des RS 5 wird aber keine Sieben-, sondern ein Achtgang-Tiptronic für die Kraftübertragung sorgen. Mit einem Leergewicht von 1840 Kilogramm ist der Fünftürer knapp 100 Kilogramm schwerer als das Coupé. Dennoch beschleunigt der Sportback in identischen 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Maximal lassen die Ingolstädter den Audi RS 5 Sportback (2018) 280 km/h rennen. Das maximale Drehmoment von 600 Nm steht von 1900 bis 5000 Umdrehungen pro Minute bereit. Mehr zum Thema: So schlägt sich das RS 5 Coupé im Test

Neuheiten Audi RS 5 (2017): Preis und Motoren Preis des RS 5 Coupé ist raus

Audi RS 5 (2018) im Video:

Audi RS 5 Sportback (2018) mit V6-Biturbo-Motor