Der Abt RS4 Avant rollt im Frühjahr 2018 erstmals aus den Werkshallen im Allgäu. Tuner Abt hat sich den Audi RS 4 vorgeknöpft und ihm mit einem speziell entwickelten Steuergerät ein Power-Plus verpasst. Wir haben alle Informationen zum 510 PS starken Kraftpaket!

Der getunte Abt RS4 Avant basiert auf dem aktellen Audi RS 4 und rollt im Frühjahr 2018 erstmals auf die Straßen. Der RS 4 ist zwischenzeitlich in vierter Generation erhältlich und wurde vom Tuner nochmal gehörig unter Dampf gesetzt. Ab Werk drückt der Serien-Kombi schon 450 PS Leistung auf die Piste, doch das Team um CEO Hans-Jürgen Abt packt mit einem speziell entwickelten Steuergerät satte 60 PS obendrauf. Das Steuergerät stimmt dabei kontinuierlich über 25 unterschiedliche Parameter ab und sorgt so für eine optimierte Leistungsausbeute des Biturbo-aufgeladenen 2,9-Liter-V6. Dank Abt leistet der RS 4 jetzt mächtige 510 PS und stemmt 680 statt 600 Newtonmeter. Doch damit ist das Projekt in sachen Performance für Abt nicht beendet: "In Genf haben wir diesbezüglich noch eine kleine Überraschung vor", erklärt Hans-Jürgen Abt. Für maximalen Fahrspaß ist der Werks-RS-4 bereits bestens ausgestattet, bei Bedarf können Sportstabilisatoren für die Vorder- und Hinterachse bei Abt nachgerüstet werden, um das Wanken vollständig zu verhindern.

Tuning für den Audi RS 4: Abt RS4 Avant