Tuning nach Machart des Hauses! Prior Design hüllt den aktuellen Audi R8 (4S) in ein massives Bodykit und schafft damit den wohl rabiatesten Ingolstädter unter der Sonne.

Der Audi R8 (4S) von Prior Design braucht keine knallige Lackierung oder Folie, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Nach typischer Tuning-Art des Hauses haben die Kamp-Lintforter nicht am Glasfaser-Dura-Flex-Gemisch gespart: Heraus kommt ein Bodykit namens PD800, das die Hölle zufrieren lässt. Der Gegenverkehr macht schon freiwillig Platz, so tief, breit und aggressiv wie sich der R8 über die Straße wuchtet. Das mehrteilige Tuning-Paket umfasst neue, nah an der Serie gestaltete Front- und Heckstoßstangen samt neuen Einsätzen für die Lufteinlässe und die massiven Kotflügel. Ein Spoilerschwert an der Front des Audi R8 stellt sich dem kühn Fahrtwind entgegen, die massiven Seitenschweller nehmen die gedachte Linie wieder auf. An zahlreichen Stellen der Karosserie spielen die Mannen von Prior Design mit dem serienmäßigen Kontrastton in Schwarz, der auch noch den Side Blade genannte Lufteinlass an der Seite ziert. Den massiven R8-Auftritt vollenden die neue Motorhaube mit einem schier riesigen Lufteinlass und die fünf doppelspeichigen Alufelgen namens PD3Forged.

