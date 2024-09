Audi Italien-Chef Fabrizio Longo stirbt bei Bergwanderung

Der italienische Audi-Chef Fabrizio Longo ist tot. Der Topmanager der vier Ringe ist am Samstag, 31. August 2024, bei einer Bergwanderung abgestürzt.

Fabrizio Longo, der Audi-Chef Italiens, ist tot. Wie verschiedene Medien sowie die italienische Agentur Ansa berichten, ist der Manager am Samstag, dem 31. August 2024, bei einer Bergwanderung nahe des Gardasees 200 m in die Tiefe gestürzt. Obwohl ein Zeuge das Unglück verfolgt und einen Notruf abgesetzt hat, kam jede Hilfe zu spät. Longo war alleine zu einer Wanderung am Adamello (3554 m) in den Südalpen aufgebrochen. Der Klettersteig Cima Payer zwischen Corno di Lago Scuro und dem Pisgana-Gletscher gilt als schöne, aber anspruchsvolle Tour, bei der man auf einem kurzen, fast senkrechten Klettersteig wandert.

Leslie & Cars zeigt den Audi A5 (2024) im Video:

Audi Italien-Chef Fabrizio Longo bei Bergwanderung tödlich verunglückt

Das Unglück soll sich am frühen Nachmittag nahe dem Gipfel ereignet haben. Zu den näheren Ursachen ist nichts bekannt. Ob Longo einen Schwächeanfall erlitt oder abrutschte und deshalb stürzte, ist nicht klar. 1987 startete Longo seine Karriere bei Fiat. Nach Tätigkeiten für die Marken Lancia, BMW Italia und Toyota wechselte er 2013 zu Audi und hatte bis heute das Amt des Direktors inne.