Mit dem Audi A3 clubsport quattro concept zeigten die Ingolstädter auf einem der letzten GTI Treffen, was in der Kompaktklasse möglich ist. Die 525 PS starke Studie ist nicht nur extrem lecker, rückblickend gab sie auch einen ersten Ausblick auf die neue RS 3 Limousine. J.P. Kraemer hatte das Vergnügen, das Konzeptauto mit dem böse bollendern Fünfzylinder auf offener Straße zu testen!

Das Audi A3 clubsport quattro concept zeigt: Der Wahnsinn trägt "Magnetic Blue"! Und damit ist nicht nur die blaue Lackierung gemeint, sondern auch, dass dieser A3 wahnsinnig schnell, wahnsinnig stark und wahnsinnig breit ist. Ein Auto, das PS-Freaks und Audi-Fan gleichermaßen das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen dürfte. Ein Auto, das es nur einmal auf der Welt gibt. Und ein Auto, das nur ganz wenige zu Gesicht bekommen. Einer der wenigen ist J.P. Kraemer von J.P. Performance, dem Audi bereitwillig den Schlüssel des Audi A3 clubsport quattro concept in die Hand gedrückt hat. So hatte der Dortmunder die Gelegenheit, den auf dem GTI Treffen 2014 vorgestellten Mucki-A3 auf offener Straße Probe zu fahren. Sofort ist der brachiale 2,5-Liter-Fünfzylinder zu hören, den Ingolstädter Ingenieure damals noch aus dem RS Q3 genommen und unter die Motorhaube der neuen A3 Limousine gepackt haben. Schließlich war der RS 3 Sportback seinerzeit noch in der Entwicklung und an eine RS 3 Limousine noch nicht mal zu denken! Aber damit nicht genug: Zusätzlich erhielt der Motor einen größeren Turbolader mit bis zu 1,5 bar Ladedruck und einen angepassten Ladeluftkühler.

Audi A3 clubsport quattro concept im Video:

Audi A3 clubsport quattro concept mit 525 PS

Mit seinen brachialen 525 PS und 600 Newtonmeter Drehmoment beschleunigt das Audi A3 clubsport quattro concept in gerade einmal 3,6 Sekunden auf Landstraßentempo und weiter bis zu schwindelerregenden 310 km/h. Die Kraft wird dabei von einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe verwaltet und an alle vier, bei der Studie 21 Zoll großen Räder abgegeben. Mit seinem extrovertierten Design macht der Über-A3 keinen Hehl aus der Leistung, die unter der ultraleichten CFK-Haube wartet. Audi hat dem A3 mächtig dicke Backen in die Flanke operiert, das Plastik in der Frontstoßstange zugunsten enormer Lufteinlässe auf ein Minimum reduziert und einen Heckspoiler drangebaut, der sich bei Bremsungen aus hohem Tempo fast senkrecht aufstellt. So reduziert sich der Bremsweg um rund 12 Meter! Doch nicht nur deshalb ist der Heckspoiler einen zweiten Blick wert: Klappt er auf, ist die über die gesamte Breite verlaufende dritte Bremsleuchte zu entdecken. Was eine Show! Nicht nur die Bremstechnik klingt eher nach Supersportwagen als nach kompakter Stufenheck-Limousine, auch der Sound ist gewaltig – wie das Video von J.P. Performance eindrucksvoll zu hören gibt! Klehlig faucht der Fünfzylinder mit der Zündfolge 1‑2‑4‑5‑3 aus den amdicken Endrohren!

J.P. Kraemer fährt A3 clubsport quattro concept (Video):

JP Performance im A3 clubsport quattro concept