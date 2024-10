Chinesische Forscher der Hebei University of Science and Technology haben einen Anti-Glatteis-Asphalt entwickelt, der die Straße ohne Winterdienst oder Streusalz bis minus 20 Grad schneefrei halten soll.

Zugeschneite oder eingefrorene Straßen sorgen im Winter vielerorts für gefährliche Rutschpartien. Doch für dieses Problem soll der Anti-Glatteis-Asphalt eines chinesischen Forschungsteams der Hebei University of Science and Technology in Shijiazhuang jetzt die Lösung bieten. Das Besondere: Bei dem neuen Straßenbelag liegt das Streusalz nicht wie regulär auf der Straße, sondern direkt in der Straße selbst. Das Geheimnis ist ein spezieller Zusatzstoff, der dem Asphalt beigemischt wird. Dabei handelt es sich um mit Taumittel gefüllte Mikrokapseln, die bei Bedarf aufplatzen und Eis sowie Schnee zum Schmelzen bringen. Die Kapseln bestehen aus einem Gemisch aus chloridfreiem Salz auf Acetatbasis, Tensid, Siliziumdioxid, Natriumbicarbonat sowie Hochofenschlacke und sind mit einer Polymerlösung überzogen. Diese Kapseln werden dem Asphalt beigemischt. Der Effekt: Wenn Schnee auf den speziellen Asphalt fällt, platzen die Mikrokapseln auf und senken den Gefrierpunkt von Wasser ab. In ersten Versuchen hielt der Effekt des Anti-Glatteis-Asphalts bis minus 20 Grad stand. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

