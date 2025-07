38 % Rabatt: Eufab Poker-F

Vom 8. bis zum 11. Juli findet der Amazon Prime Day 2025 statt

Bei Eufab purzeln zurzeit die Preise, aber nicht die Fahrräder. Die bleiben bei den praktischen Fahrradträgern für die Anhängerkupplung fest am Haken. Den Eufab Poker-F gibt es am Amazon Prime Day schon für weniger als 250 Euro, also um 38 Prozent verbilligt. Dabei ist der Fahrradträger ordentlich ausgestattet, abschließbar und nach hinten abklappbar, damit der Kofferraum zugänglich bleibt. Er wiegt tragbare 18 kg, darf aber bis zu 60 kg zuladen. Der Eufab-Träger nimmt es also auch mit zwei korpulenten Ebikes auf. Nach der Nutzung gefällt der Eufab Poker-F mit seinem kleinen Packmaß, passt im Keller oder der Garage somit auch in kleine Nischen. Sogar die Tasche, die ihn vor Staub und Schmutz schützt, zählt bereits zum Lieferumfang. Zudem bietet Eufab optional eine Halterung an, um den Träger an die Wand zu hängen.

Eufab-Fahrradträger: Weitere Prime Day Angebote