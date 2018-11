Oldtimer sind die rollende Erinnerung an Zeiten, in denen die Entwicklung eines Autos nicht Crashtest-Normen, CO²-Bilanzen sowie Verbrauchswerten und dem extremen Leistungsgedanken unterworfen war. Ein Kulturgut, so die ... >> Mehr zum Thema Oldtimer

Altehrwürdige Young- und Oldtimer werden nicht getunt, so die einhellige Meinung. Doch wagte sich die britische Autoplattform Car Throttle zumindest virtuell an das No Go, und verpasste historischen Design-Ikonen die Front ihrer modernen Nachfahren. Zum Beispiel: Audi quattro mit R8-Kühler.

Oldtimer sind die rollende Erinnerung an Zeiten, in denen die Entwicklung eines Autos nicht Crashtest-Normen, CO²-Bilanzen sowie Verbrauchswerten und dem extremen Leistungsgedanken unterworfen war. Ein Kulturgut, so die meist einhellige Meinung, darf nicht durch prolliges Tuning angetastet und verhunzt werden. Alten Autos wird verziehen, dass sie keine Servolenkung haben, ihre Stoßstangen noch ihrer Bezeichnung gerecht werden und grob im Fahrtwind stehen. Ihr Design zeigt durch Ecken und Kanten Charakter. Umso verwerflicher also, wenn Briten Ikonen wie den Ford Mustang der ersten Generation mit der Front des aktuellen Ford Mustang verunstalten. Zumindest virtuell. Auf Photoshop tobten sich Mitglieder der britischen Autoplattform Car Throttle aus und verpassten einer Reihe von alten Autos die Front ihrer modernen Nachfahren. Und zeigen damit, was neue Autos missen lassen und was alte Autos auszeichnet. Welchen Autos noch Car Throttle eine moderne Front verpasst hat, ist in unserer Bildergalerie zu sehen!

Alte Autos mit moderner Front