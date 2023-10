Alpina-Gründer Burkard Bovensiepen ist im Alter von 87 Jahren verstorben, wie der Autobauer aus Buchloe im Oktober 2023 mitteilt. Ein Nachruf.

Burkard Bovensiepen, Gründer von Alpina, ist tot. Er ist am 12. Oktober 2023 im Alter von 87 Jahren verstorben, wie die Inhaberfamilie in einer Pressemitteilung bestätigt. 2020 hat er sich aus dem Automobilgeschäft zurückgezogen und seinen Schwerpunkt auf das Weingeschäft gelegt. 1936 in Chemnitz geboren, absolvierte er eine Lehre als Werkzeugmacher. Ein Maschinenbaustudium an der TU München brachte er nicht zu Ende, schwenkte dafür auf Betriebswirtschaft um. In den 1960er-Jahren entwickelte er erste leistungssteigernde Vergaser für verschiedene Marken, das erste Fahrzeug dafür war ein BMW 1500. Selbst der Autobauer war von der Umsetzung angetan und hat die Leistungssteigerung als unbedenklich eingestuft. Der Anfang einer besonderen Beziehung zwischen Bovensiepen und BMW, in der jahrzehntelange Veredelung von BMW-Modellen und 2022 in der Übernahme der Markenrechte an Alpina mündete. "Burkard Bovensiepen war ein Mensch mit klaren Vorstellungen, ein Vordenker, ein Perfektionist. Wenn er eine Idee im Kopf hatte, wurde er nicht müde, solange daran zu tüfteln, bis sie zu 100 Prozent nach seinen Vorstellungen umgesetzt war", ehrt Alpina seinen Gründer. Dessen Geschicke führen wie zuletzt die beiden Söhne Florian und Andreas fort. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

