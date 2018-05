Die technische Basis ist eine mit der neuen Alfa Romeo Giulia verwandte Eigenentwicklung, die in der Serie mit Hinterradantrieb und gegen Aufpreis mit Allradantrieb vorfährt.

Die Alfa Romeo Alfetta kehrt 2018 über 30 Jahre nach der letzten Generation (1972 bis 1984) auf das Parkett der Oberklasse zurück. Nicht nur wegen des wiederbelebten Namens dürfte so mancher Alfisti eine Träne verdrücken. Auch die Formgebung ist hingebungsvoll schön – zumindest, wenn die Illustration das spätere Serienmodelle vorwegnähme. So soll die Alfa Romeo Alfetta der deutschen Oberklasse-Konkurrenz mächtig einheizen. Mit ihrer Limousinen-Form und Länge von 4,90 Metern sticht die Alfetta insbesondere gegen die Mercedes E-Klasse, den Audi A6 und den BMW 5er. Die technische Basis ist eine mit der Giulia verwandte Eigenentwicklung, die in der Serie mit Hinterradantrieb und gegen Aufpreis mit Allradantrieb vorfährt. Als Teilespender dürfte neben der Giulia auch das Mittelklasse-SUV Stelvio dienen. Stilistisch geht die Alfa Romeo Alfetta (2018) einen eigenen Weg, teilt sich mit der Giula nur den Scudetto-Grill. Im Gegensatz zur Giulia ist bei der neue Limousine eine attraktive Kombiversion aber sehr wahrscheinlich.

