Beim Einparken oder Rangieren kann es im Straßenverkehr schnell unübersichtlich werden. Eine Nachrüstlösung mit Front- und Rückfahrkamera kann dabei helfen, Hindernisse frühzeitig zu erkennen und sicher zu manövrieren. Aldi bietet nun eine Komplettlösung an, die sich dank einfacher Montage auch für Oldtimer und Youngtimer eignet.

Maginon Kamerasystem bei Aldi 44 Prozent günstiger

Das Kamerasystem von Maginon ist direkt in den Kennzeichenhalterungen integriert und mit integrierten Solarpanels sowie Akkus ausgestattet. Dadurch entfällt die aufwendige Verkabelung oder das Bohren bei der Montage. Zudem arbeitet das System unabhängig von der Fahrzeugbatterie und dem Motor, was den Energieverbrauch reduzieren soll. Vibrationssensoren sollen für einen besonders effizienten Betrieb sorgen, sodass die Kameras auch bei Dunkelheit ausreichend Strom erhalten.

Der zugehörige Bildschirm ermöglicht die Anzeige sowohl der Front- als auch der Rückansicht um das Fahrzeug. Die Kamerawinkel lassen sich individuell anpassen, um eine optimale Sicht auf die Umgebung zu gewährleisten. Der fünf Zoll (12,7 cm) große, zweikanalige Monitor bietet zusätzlich anpassbare Hilfslinien, die das Einparken erleichtern. Vier Ultraschallsensoren ergänzen das System, indem sie potenzielle Hindernisse in toten Winkeln erkennen und so für mehr Sicherheit beim Rangieren sorgen sollen.

Rückfahrkameras zum Nachrüsten im Test

Die Autos werden immer größer und komfortabler, doch bei den Parkplatz-Abmessungen bleibt alles beim Alten. Ergo: Das Einparken wird unübersichtlicher und komplizierter. Es sei denn, das Fahrzeug hat einen Parkpiloten mit an Bord. Schon Ultraschall-Geräte können recht hilfreich sein. Clevere Einpark-Assistenten navigieren das Auto sogar teilautomatisiert in engste Parklücken. Hilfreich, beliebt und sogar nachrüstbar sind Rückfahrkameras, die dabei unterstützen, alle Hindernisse neben und hinter dem Auto – ohne Verrenkungen – im Blick zu behalten. Wer keine ab Werk an Bord hat, kann sie nachrüsten (lassen). Wir haben sieben Systeme – teils mit Funk – im Test ausprobiert.

Von Holger Ippen

