Diesel-Vielfahrer:innen kennen die Prozedur: Wenn im Cockpit die Aufforderung "Adblue nachfüllen" aufleuchtet, wird es Zeit, nach dem wässrigen Additiv zu forschen. Denn wenn man die Meldung ignoriert, wird der Motor früher oder später nicht mehr starten. Am einfachsten fündig wird man zumeist an der Tankstelle. Das liegt nahe, zumal der Zugang zu den meisten Adblue-Tanks sich ebenfalls hinter der Tankklappe verbirgt und man so beim nächsten Tanken ohnehin daran erinnert wird. Billig ist das aber nicht. Je nach Gebindegröße berechnen Tankstellen bis zu drei Euro pro Liter Adblue in der Einwegflasche, und die billigeren Adblue-Zapfsäulen sind für Pkw meist tabu. Online geht es auch für die Hälfte. Wir haben einige günstige Angebote zusammengestellt.

Stahlmann Adblue 2x10 L

Speziell für Vielfahrer:innen eignen sich große Gebinde wie die zwei Zehnliter-Kanister von Stahlmann. Je nach Adblue-Verbrauch kann man damit über 10.000 km durch die Gegend dieseln. Praktisch: Ein biegsamer Einfüllschlauch wird gleich mitgeliefert.



Hoyer Adblue 5 L

Für kleinere Adblue-Tanks genügt auch ein Fünfliter-Kanister wie dieser von Hoyer. Dafür muss man allerdings auf den Ausgießer verzichten.



K2 Adblue 1 L

Die Einliter-Flasche Adblue von K2 findet auch in kleinen Kofferräumen einen Platz und kann damit immer dabei sein. Dank ihres praktischen Verschlusses benötigt man zudem keinen Einfüllschlauch.



Was sollte man beim Einfüllen von Adblue beachten?

Adblue ist nicht ätzend, kann aber die Haut reizen. Daher ist es ratsam, beim Nachfüllen Handschuhe zu verwenden. Falls doch mal ein Spritzer auf den Händen, der Kleidung oder dem Autolack landet: mit viel Wasser gründlich abspülen.



Wie lange kann man Adblue lagern?

Adblue ist nicht unbegrenzt haltbar, sondern zersetzt sich langsam automatisch zu Ammoniak. Es ist also nicht sinnvoll, hunderte Liter davon in der heimischen Garage einzulagern. Bei Idealtemperaturen zwischen 5 und 20° C beträgt die Haltbarkeit rund 18 Monate. Sollte die Flüssigkeit mit dem Gefrierpunkt von -11,5° C gefrieren, ist das kein Problem. Einfach auftauen lassen und verwenden.