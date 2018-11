... wer auffallen will, sollte die Stimme zuvor kräftig geölt haben.

Der Abt Golf R 400 basiert auf dem VW Golf 7 R, verspricht aber deutlich bessere Fahrleistungen als die 300 PS starke Ausgangsbasis. Neben der giftgrünen Folierung bietet der Abt VW Golf R 400 auch Scheinwerferblenden, Seitenschweller, Heckspoiler, Frontgrill und 20 Zoll große Felgen aus dem Abt-Regal – so ist sichergestellt, dass keine Zweifel an der Potenz des Kompaktsportlers aufkommen. Ebenso unzweifelhaft ist, dass aus den vier schwarzverchromten Endrohren mit jeweils 102 Millimeter Durchmesser keine zahmen Klänge zu vernehmen sind – denn wer auffallen will, sollte die Stimme zuvor kräftig geölt haben.

Top-6 der Abt-Boliden (Video):