Im Netz kursieren Videos von einem besonders kompakten Abschleppwagen, der ferngesteuert falsch parkende Autos auflädt. Das sind die Fakten zum Multitract Eastract!

Der französische Hersteller Multitract bezeichnet sein ferngesteuertes Modell Eastract als eine Mischung aus Abschleppwagen und Gabelstapler. Im Juli 2023 war ein Video viral gegangen, indem eine Frau aus Liverpool aus dem Fenster ihren Volvo XC60 filmte, wie er von einem Eastract abgeschleppt wurde. Wie sich herausstellte, setzt der vor Ort ansässige Abschleppdienst Recovery North West das Nutzfahrzeug ein. Der Abschleppwagen wurde durch Multitract zwar bereits 2012 eingeführt, hatte bis dato jedoch keine breite Bekanntheit erlangt. Seine Stärke ist laut Hersteller, Autos auch in beengten Parksituationen kurze Strecken bis zu einem Lkw zu tranportieren. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der Abschleppwagen Multitract Eastract

Als Nutzlast gibt Multitract 2500 kg an, womit der Eastract auch Oberklasse-Autos transportieren kann. Der Abschleppwagen selbst ist etwa 3,5 m lang, 1,8 m breit und wiegt 1850 kg. Der eingebaute Briggs-&-Stratton-Benzinmotor dreht bis zu 3600 /Min und soll den Eastract so über einen Raupenantrieb auf bis zu 4,5 km/h beschleunigen. Aufgrund des niedrigen Tempos und der externen Steuerung per Fernbedienung dürfte der Einsatz als Abschleppwagen allerdings ausschließlich in Verbindung mit einem Lkw effizient sein. In Deutschland sind der AUTO ZEITUNG bislang keine Sichtungen des Abschleppwagens bekannt, als zuständigen Vertriebspartner listet Multitract eine Firma aus Wien.