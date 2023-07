Trotz einiger Hürden arbeitete sich das Rowe-Team von Philipp Eng, Marco Wittmann und Nick Yelloly auf BMW M4 GT3 an die Spitze und fuhr beim 24h-Rennen von Spa-Francorchamps zum Sieg.

Vom 1. bis zum 2. Juli 2023 ging es für das 24h-Rennen wieder nach Spa-Francorchamps. Einen Tag und eine Nacht über die berühmte wie lebensgefährliche Eau Rouge, danach mit halsbrecherischer Geschwindigkeit über die Kemmel-Gerade, vorbei an Les Combes, Stavelot und Blanchimont: Als Sieger ging der BMW M4 GT3 von Rowe Racing mit den Piloten Philipp Eng, Marco Wittmann und Nick Yelolly nach 537 Runden hervor. Trotz im regnerischen Qualifying verpasster Super Pole und eines unglücklichen Boxenstops kämpften sich die drei BMW-Werksfahrer unnachgiebig durchs Feld. In der Nacht führte das Rowe-Team dann den Pulk aus 71 Fahrzeugen an. Auch eine Zeitstrafe von 30 Sekunden wegen zu vieler Streckenüberschreitungen konnte dem Trio nicht mehr den Sieg nehmen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Rowe Racing ist Sieger beim 24h-Rennen von Spa-Francorchamps 2023

Hinter Eng, Wittmann und Yelloly kamen der Mercedes-AMG GT3 von Akkodis ASP mit Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy und Jules Gounon sowie der Scherer Sport Phoenix Audi R8 von Luca Engstler, Kelvin van der Linde und Nicki Thiim ins Ziel. Einen Termin für das 24h-Rennen 2024 gibt es auch schon: Vom 27. bis zum 30. Juni heulen wieder die Motoren im Belgischen Wald auf.