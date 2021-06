Mercury Cougar XR-7 Cabrio: Classic Cars

Schön, stark und hierzulande selten – mit diesen Attributen lockt das Mercury Cougar XR-7 Cabrio die Frischluft-Fans unter den Liebhabern großvolumiger US-Classic Cars.

Ford war mit dem Mustang Mitte der 1960er-Jahre zweifellos ein großer Wurf gelungen. Bereits zwei Jahre nach dessen Erscheinen reagierte Konkurrent General Motors auf die Herausforderung Mustang und brachte 1966 den Chevrolet Camaro auf den Markt. Praktisch zeitgleich hatte Ford mit dem Mercury Cougar jedoch schon wieder die passende Antwort auf den Camaro im Ärmel und offerierte mit ihm eine luxuriösere Spielart des Mustang für all jene Fahrerinnen und Fahrer, die gesteigerten Wert auf Komfort, Exklusivität und großzügiges Raumgefühl legten. Mehr zum Thema: Der Ford Mustang in der Classic Cars-Kaufberatung

Dass General Motors seinerseits kaum ein Jahr später wiederum mit dem Pontiac Firebird dagegenhielt, bewies, wie sich die beiden US-Autoriesen am Markt belauerten. Als eigene Marke innerhalb des Ford-Konzerns sprach Mercury – gegründet bereits im Jahre 1939 durch Edsel Ford – die Kunden des mittleren Preissegments und damit der gehobenen Mittelschicht an. Aus diesem Grunde waren die Mercury-Automobile zwar oberhalb des günstigen Ford-Programms, jedoch noch unterhalb der exklusiven und kostspieligen Lincoln-Modelle positioniert. Zunächst als Coupé lanciert, gab es den Mercury Cougar von 1969 an auch als Cabriolet. Bereits ein Jahr zuvor hatte man die Motorenpalette für den Cougar überdacht und bot ihn nun mit zwischen 5,7 und 7,0 Litern großen V8-Triebwerken statt zuvor 4,7 bis 6,4 Liter an. Im Herbst 1970 erhielt der Wagen schließlich eine neu und überaus stattlich gestaltete Karosserie, deren Front für das Jahr 1973 nochmals leicht modifiziert wurde. Ein Mercury Cougar XR-7 Cabriolet wie unser Fotomodell aus dem Jahre 1973 ist auf den einschlägigen US-Car-Treffen hierzulande ein sehr seltener Gast und speziell in der auffälligen goldfarbenen Lackierung daher stets ein besonderer Hingucker. 1973 wurden lediglich 3165 Exemplare (bei insgesamt 60.628 Cougar in jenem Jahr) dieses Modells gebaut, das einst für 3826 US-Dollar in den Ausstellungsräumen der Händler:innen stand. Doch nicht nur in optischer Hinsicht macht der Mercury Cougar XR-7 einiges her. Immerhin 271 PS aus 5763 Kubikzentimetern Hubraum befeuern das 1810 Kilogramm schwere Luxus-Cabriolet. Die Power wird via Dreigang-Automatik mit souveränem Nachdruck an die Hinterachse geleitet, und mit exakt 200 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit gehörte man anno 1973 wahrlich zu den Schnellen im Land der damals noch weitgehend unbegrenzten Möglichkeiten. Satt schiebt der V8 aus den Tiefen seines Drehzahlkellers an, und die Dreistufen-Wandlerautomatik überträgt das Drehmoment in sehr gepflegter, weil ruckfreier Weise auf das Differential. Allerdings gilt auch für den Cougar XR-7 die Faustformel für allermeisten US-Cars mit großvolumigen V8-Triebwerken: Ein Gaul, der richtig rennt, will auch kräftig saufen! Im Falle des XR-7 Cabriolets von Simone Graf bedeutet das durchschnittlich geschmeidige 28 Liter, die der nachgerüstete Edelbrock-Vierfachvergaser pro 100 Kilometer in zündfähiges Gemisch für den überaus wohlklingenden V-Achtzylinder verwandelt.

Mercury Cougar Cabrio: Souveräne Power, großer Durst