144 Luxusautos wie Maybach 62S, Ferrari F430 Spider und Bentley Continental Flying Spur stauben seit Jahren, wie es heißt, in einer Lagerhalle an der chinesisch-vietnamesischen Grenze vor sich hin. Wie kann man diesen Traumautos sowas antun?

Wenn man diese Bilder sieht, kann einem schon ein wenig das Herz bluten. Sage und schreibe 144 Luxuslimousinen, Supersportler und Oberklassenwagen stehen aufgereiht in einer namenlosen Lagerhalle und setzen dabei Staub an. Und das schon seit Jahren, wenn man den chinesischen Behörden Glauben schenken darf. Bleibt die Frage, wie man zu Autos nur so grausam sein kann. Ferrari F430 Spider, Mercedes G63 AMG, Maybach 62S und eine ganze Reihe von Bentleys und Rolls-Royce – sie alle schlummern unter einer dicken Schicht von Dreck. Die Story hinter diesem "Frevel" ist dabei ebenso spannend, wie traurig. Wie es von offizieller Seite heißt, handele es sich bei der staubigen Auto-Halle nämlich um einer Art Asservaten-Kammer, in der Beweisstücke sichergestellt werden. Vor Jahren hätten chinesische Zollbeamt:innen an der Grenze zu Vietnam eine professionelle Autoschieberbande überführt, die an die 600 Autos illegal ins Reich der Mitte schaffen wollten. Seitdem stehen 144 der beschlagnahmten Luxuskarossen scheinbar vergessen in dieser Halle und warteten darauf, dass die chinesische Justiz endlich entscheidet, was mit ihnen geschehen soll. Wie lange das noch dauert, kann in China mit seinem langsam arbeitenden Beamten-Apparat aber auch keiner sagen. Und wo genau sind eigentlich die restlichen 456 Luxusautos? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt ... Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Oldtimer BMW M1: Scheunenfund BMW M1 vorm Verrotten gerettet

BMW 5er (E34) in der Scheune gefunden (Video):

Scheunenfund: 144 Traumautos in China