Aktuelle Verkehrslage zum Wochenende (Update)

Viele Baustellen, aber auch zahlreiche Volksfeste sorgen für viele Staus auf den Autobahnen. Unsere Stauprognose für das kommende Wochenende (23. bis 25. September 2016)!



Die Sommerferien sind vorbei, die Herbstferien haben noch in keinem Bundesland begonnen. Trotzdem müssen Autofahrer am kommenden Wochenende (23. bis 25. September 2016) teilweise mit vollen Straßen rechnen. Grund dafür sind laut ADAC vor allem die vielen Baustellen. Massive Staus drohen dort aber nur zu Zeiten des Berufsverkehrs und in der Nähe von Ballungszentren. Der ACE warnt wegen des Oktoberfests und des beginnenden Cannstatter Wasens außerdem vor Verkehrsbehinderungen rund um München und Stuttgart. Baustellen, Staus und stockender Verkehr sind nach den Prognosen von ADAC und ACE vor allem auf folgenden Strecken zu erwarten.

Stauprognose kommendes Wochenende

A 1 Puttgarden - Lübeck - Hamburg - Bremen - Köln - Saarbrücken, beide Richtungen

A 2 Oberhausen - Hannover - Berlin

A 3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt/Main - Köln - Oberhausen, beide Richtungen

A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck, beide Richtungen

A 6 Metz/Saarbrücken - Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Würzburg - Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 München - Nürnberg - Berlin, beide Richtungen

A 10 Berliner Ring

A 12 Berliner Ring - Frankfurt/Oder

A 24 Hamburg - Schwerin - Dreieck Wittstock - Berliner Ring

A 31 Emden - Meppen - Oberhausen

A 44 Kassel - Dortmund, Mönchengladbach - Aachen

A 45 Gießen - Hagen - Dortmund

A 46 Heinsberg - Düsseldorf - Wuppertal - Hemer

A 61 Mönchengladbach - Koblenz

A 81 Würzburg - Heilbronn, Singen - Stuttgart

A 93 Kufstein - Inntaldreieck

A 95 / B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 96 München - Lindau

A 99 Umfahrung München

In Österreich und der Schweiz gibt es den Angaben nach noch Staugefahr durch Urlauber und Ausflügler, besonders bei schönem Wetter. Insgesamt geht der Reiseverkehr in den Alpenländern aber deutlich zurück, so der ACE. Rund um Baustellen und Ballungszentren kann es am Freitagnachmittag aber auch im Ausland etwas länger dauern. Betroffen sind in der Schweiz vor allem die Gotthardautobahn A 2 und die A 13, in Österreich unter anderem die Autobahnen 10, 12 und die A 13 zum Brenner.

