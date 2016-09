Le Mans-Porsche 935: Pebble Beach 2016

Paul Newmans 935 wird versteigert

Paul Newmans Porsche 935, mit dem er privat am 1979er 24-Stunden-Rennen in Le Mans teilnahm, steht jetzt zur Auktion. Auf dem Concours d'Elegance 2016 in Pebble Beach am 21. August wird das Auktionshaus Gooding & Company den Rennwagen offiziell versteigern. Es wird ein Preis erwartet, der ...