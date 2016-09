BMW Z5 (2018): Neue Fotos (Update)

Der BMW Z5 (2018) soll vieles besser machen als der Z4. Erlkönig-Fotos zeigen den Stoffdach-Roadster, der deutlich leichter und agiler als sein Vorgänger werden soll, basierend darauf zeigen wir schon mal eine Illustration des fertigen Z5.



Nur wenige Monate nach den ersten Fotos aus Skandinavien ist der BMW Z5 (2018) in Europa angekommen. In der Nähe seiner Münchner Heimat haben unsere Erlkönig-Jäger zugeschlagen und den neuen Roadster bei weiteren Testfahrten erwischt. Wie schon die ersten Prototypen ist auch das nun erwischte Exemplar noch stark getarnt, kann seine sportlichen Gene aber dennoch nicht verstecken. Unter der Tarnung verbergen sich knackige Proportionen mit langer Motorhaube, kurzen Überhängen und einer mittig platzierten Fahrgastzelle für die beiden Insassen. Im Vergleich zur aktuellen Generation fällt außerdem das Dach ins Auge, denn die Tage des Metall-Klappdachs sind offenbar auch in München gezählt: Der neue BMW Z5 setzt genau wie der Z3 und die erste Z4-Generation auf ein klassisches Stoffverdeck. Diese Lösung spart ein wenig Gewicht, ist in den Augen vieler Cabrio-Fans die schönere Lösung und sorgt außerdem dafür, dass der Kofferraum auch bei geöffnetem Verdeck noch genügend Stauraum für den Wochenend-Ausflug zu zweit bietet.

Stoffdach-Rückkehr im BMW Z5 Roadster (2018)

Die technischen Anlagen des BMW Z5 (2018) glänzen mit Fahrspaß-Zutaten: Das Gewicht verteilt sich gleichmäßig auf beide Achsen, der Schwerpunkt liegt niedrig und der Antrieb erfolgt ausschließlich über die Hinterräder. Von dieser Technik wollen neben den Bayern auch die Japaner von Toyota profitieren, denn der Z4-Nachfolger ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Marken. Während die Münchner die Plattform für einen Roadster nutzen werden, realisieren die Japaner den Nachfolger des aktuellen Toyota GT86 Coupé auf der gleichen Basis. Motoren mit vier und sechs Zylindern werden den beiden Hecktrieblern, die sich trotz ähnlicher Technik deutlich voneinander unterscheiden sollen, sportliche Fahrleistungen bescheren. Für eine klare Differenzierung zwischen BMW Z5 (2018) und dem permanent geschlossenen Toyota-Coupé sorgt nicht nur das Dachkonzept, auch das Design von Exterieur und Interieur soll abgesehen von den grundlegenden Proportionen keine Gemeinsamkeiten aufweisen. Ob beide Fahrzeuge die gleichen Motoren nutzen oder jeder Konzern seine eigenen Triebwerke einbaut, müssen BMW und Toyota genau wie einige andere Details noch final klären. Bis zum Marktstart haben die Entscheider der Konzerne noch genügend Zeit, der BMW Z5 Roadster wird erst in der Cabrio-Saison 2018 zum Angriff blasen.

Benny Hiltscher