Zurück in die Zukunft 4.0 Trailer: Video Vierter Teil "Zurück in die Zukunft" aufgetaucht?

Marty McFly und "Doc" Brown sind nach fast 30 Jahren Abstinenz zurück in der Zukunft. Stilecht fahren die beiden Filmhelden auch diesmal im DeLorean DMC-12 vor – doch wie bereits in den vorherigen Teilen der Kultfilmreihe, macht der Flux-Compensator mal wieder Probleme. Was dann passiert, ist wirklich zukunftsweisend. Seht es selbst im Video!

Video "Zurück in die Zukunft": Drehorte damals & heute So sehen die Zurück-in-die-Zukunft-Drehorte 30 Jahre später aus!