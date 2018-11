Doppelkupplungsgetriebe, kurz DSG, sind bei vielen Autoherstellen mittlerweile Gang und Gäbe. Um möglichst lange in niedrigen Drehzahl-Bereichen fahren zu können, bekommen die Automatik-Getriebe immer mehr Gänge. So kündigte VW noch 2013 an, als erster Hersteller ein Zehngang-DSG auf den Markt bringen zu wollen. Doch gaben die Wolfsburger zwischenzeitlich zu, die Entwicklung des Getriebes einzustellen. Der Grund für die Abkehr vom Zehngang-DSG und welche Hersteller schneller waren und bereits ein Zehnstufen-Getriebe eingebaut haben, verraten wir im Video!

