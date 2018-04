... sparsam natürlich auch. So hat der hier gezeigte VW Passat B8 mit R-Line-Paket den Zweiliter-Turbodiesel an Bord, dessen stärkste Variante 240 PS leistet und trotzdem ...

Neben diversen anderen Varianten der neuen Wolfsburger Mittelklasse ist der VW Passat auch mit dem R-Line-Sportpaket erhältlich. Sie machen gerade den Lastenesel Variant erst so richtig sportlich!

Für wen der VW Passat B8 in den drei Ausstattungslinien Trendline, Comfortline und Highline nicht dynamisch genug ist, erhält ab Werk die Option auf das Sportpaket R-Line. Wie schon die jüngeren Vorgängermodelle wird auch die aktuelle Mittelklasse-Baureihe mit diversen R-Line-Paketen angeboten, die Exterieur und Innenraum sportlicher gestalten. So gibt es eine Spoilerlippe an der Front, andere Seitenschweller und eine tiefer gezogene Heckschürze mit Chrom-Einfassung für die Endrohre. Innen verbauen die Wolfsburger ein abgeflachtes Lenkrad und Sportsitze mit Leder in Carbon-Optik. Praktisch bleibt der Variant mit bis zu 1780 Liter Kofferraumvolumen trotzdem, sparsam natürlich auch. So hat der hier gezeigte VW Passat B8 mit R-Line-Paket den Zweiliter-Turbodiesel an Bord, dessen stärkste Variante 240 PS leistet und trotzdem mit 5,3 Liter auf 100 Kilometern auskommt.

VW Passat B8 mit Sportpaket R-Line