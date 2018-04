... zum Einsatz, alternativ Ausführungen vom Typ DR in 21 Zoll.

Abt pimpt die neue Mittelklasse-Generation VW Passat mit Leistungsspritze, Bodykit und neu konzipierten Sportfelgen!

Tuningspezialist Abt ließ sich bei der neuen Generation des VW Passat nicht zweimal bitten: Der Volkswagen-Spezialist aus dem Allgäu veredelt den VW Passat Variant B8. Der Kombi aus Wolfsburg betritt als 2.0 TDI das Messeparkett, statt serienmäßig 240 PS sind dank ABT Power New Generation 280 PS an Bord. Auch optisch bekommt das Mittelklasse-Modell ein stilgerechtes Abt-Tuning verabreicht: Front- und Heckspoiler, Schürzenaufsätze und Seitenschweller machen den Passat zu einem flinken Lademeister, in dem die ganze Familie Platz hat.

Tuningboliden von Abt im Video:

VW Passat mit Tuning von Abt