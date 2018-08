Produkte aus dem VW-Konzern sind das Spezialgebiet des Siegener Tuners B&B. Neuestes Projekt: Der VW Passat B8, der dank umfassender Tuning-Maßnahmen 300 PS unter der Haube hat und auch an Dynamik zulegt!

Bei den Siegener Tuning-Spezialisten von B&B lief die Entwicklungsarbeit in den letzten Monat auf Hochtouren. Ein neuer VW Passat bedeutet gleichzeitig ein neues Megaprojekt. Denn schließlich handelt es sich hierbei um den neuen Kombi-Bestseller aus Wolfsburg, von dem sich die gesamte Tuning-Industrie hohe Gewinne verspricht. Wer hier bestehen will, der muss schon ganz genau den Geschmack des großen Kundenkreises treffen. 30 Jahre Erfahrung spielen B&B in die Karten, der mit einem vielfältigen Tuning-Programm die Passat-Kunden für sich gewinnen will. Das beginnt schon bei der Leistungssteigerung: Im ersten Schritt holen ein um 0,2 bar erhöhter Ladedruck sowie eine geänderte Motorelektronik 35 PS aus dem 2.0 TDI. Dieses 275 PS kosten 1298 Euro. Wem das nicht reicht, der ordert Stufe 2 mit 300 PS und durchzugstarken 630 Newtonmeter Drehmoment.

VW Passat B8 mit Tuning von B&B