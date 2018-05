Etwas Einzigartiges wagen, mit Konventionen brechen, Leidenschaft wecken - mit dem VW Golf GTI W12-650 hatten die Wolfsburger 2007 dieses Ziel wohl mehr als erreicht. Ein Rückblick!

Nie war ein Golf stärker, nie breiter, nie schneller. Ein Golf, der wirkt wie das Pace Car der 24 Stunden von Le Mans. Und sein Name – VW Golf GTI W12-650 (2007) – ist Programm: Der W12-Zylinder leistet 650 PS. Sein Sechsliter-Biturbo-Motor befindet sich längs eingebaut direkt hinter Fahrer und Beifahrer. Der GTI wandelt sich so zum klassischen Mittelmotorsportwagen. Ein Sechsgang-Automatikgetriebe schnalzt die Kraft von maximal 750 Newtonmetern (bei 4.500 U/min) an die Hinterachse. Sie katapultiert den GTI in 3,7 Sekunden auf 100 km/h. Wer auf dem Gaspedal bleibt, den trägt der Biturbo weit über die 300-km/h-Grenze hinaus. Erst bei 325 km/h verharrt die Tachonadel. Die Achsen wurden 70 Millimeter weiter in die Karosserie geschoben; die Ausschnitte der Radhäuser und die gigantischen Radläufe werden so wie bei einem Coupé zu Bestandteilen der Schulterpartie. Klaus Bischoff, damaliger Leiter des Volkswagen Designs, sagte zum VW Golf GTI W12-650 (2007): "Hinten ist das Showcar auf jeder Seite um 80 Millimeter breiter. Die Karosserie des GTI steckt das aber locker weg. Wir haben hier ja schon beim Serienmodell eine starke Schulterpartie. Die konnten wir wie bei einem Sportwagen noch stärker nach außen ziehen."

VW Golf GTI W12-650 auf dem GTI-Treffen 2007