Die VW-Currywurst ist das erfolgreichstes Produkt des Mutterkonzerns. Mit 6,8 Millionen Stück pro Jahr (1200 Tonnen Fleisch) werden mehr "Currybockwürste" als Autos produziert, wie das englischsprachige Automagazin Carscoops berichtet. Zum Vergleich: Die Pkw-Kernmarke mit dem VW-Logo kam 2017 weltweit auf 6,2 Millionen ausgelieferte Autos. Mit 7,2 Millionen Portionen feierte die VW-Currywurst zwei Jahre zuvor sogar einen Absatzrekord. Drei Mal die Woche wird die hauseigene Metzgerei in Wolfsburg mit Fleisch beliefert, die schon seit 1973 die "Currybockwurst" herstellt. VW vertreibt sie nicht nur in den eigenen Kantinen und im Werksverkauf, sondern auch über den Einzelhandel und in seinen Autohäusern. In den USA ist die VW-Currywurst zwar nicht erhältlich, dafür aber über den Originalteilekatalog mit der Seriennummer "199 398 500 A".

