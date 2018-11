Wer einen VW 6er Golf GTI in der Garage stehen hat und zeitgleich aber auch mal mit einem VW Golf R durch die Gegend fahren möchte, kann das jetzt mit geringem Aufwand verwirklichen. Da Autobauer gerne für möglichst viele Modelle kompatible Teile produzieren, können diese oft sehr einfach 1:1 ausgetauscht werden. So verhält es sich auch mit der Frontstoßstange des VW Golf 6 GTI. Wie das Video zeigt, sind nur wenige Handgriffe nötig: Motorhaube aufklappen, oberen Kühlergrill abnehmen, zwei Schrauben lösen, Frontschürze vorsichtig abnehmen und ablegen. Danach die vom Golf R ebenso vorsichtig ansetzen und alle Schritte rückwärts ausführen. Motorhaube zuklappen und fertig ist das Extrem-Tuning. Verschwunden ist die Honigwabenstruktur des GTI-Grills, die natürlich viel zu bekannt ist, als dass die Mogelei nicht sofort als solche erkannt würde.

VW Golf GTI zum R umbauen (Video):

Do it yourself: VW Golf GTI zum R umbauen