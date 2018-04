Schon in dritter Generation bietet Volvo einen Allrad-Kombi in Rustikal-Optik an. Der Volvo XC70 ist leicht höhergelegt, Flanken und Stoßfänger sind mit grauem Kunststoff verkleidet. Der Optik entsprechend sind Bergabfahrhilfe und Allradantrieb serienmäßig. Dazu kommt eine gute Serienausstattung. Im Sommer 2013 bekam der Crossover ein Facelift verpasst, das Leistungsspektrum der Modellreihe beträgt 163 PS bis 304 PS.