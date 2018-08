Wie baut man sich so ein UTE, das per Definition kein LKW, sondern vielmehr ein PKW mit offener Ladefläche ist? Dieses halbstündige Video zeigt alle ...

Es gibt nichts, was die Australier sich nicht zurechtflexen können. Also munter drauf los auf den armen Golf, hinein ins Blech des nichtsahnenden Jetta. Heraus kommen Autos, wie man sie in Downunder liebt – echte UTE.

Zugegeben, Pick-ups sind praktisch und machen etwas her. Zumindest die amerikanischen. Der Ford F-150, der RAM-2500 Power Wagon oder der Chevrolet Silverado. Wenn man sich eine Golf-, Polo- oder Skoda-Variante denkt, bleibt nur die Praktikabilität übrig. Beeindrucken kann man damit niemanden. Will man dort, wo derartige Mini-Pick-ups aus normalen PKWs gebastelt werden, aber auch gar nicht. Die Australier sind cool und sie wissen es. Deswegen gehen sie gelassen über das fehlende Charisma ihrer selbstgebauten Utility Vehicles, kurz UTE, hinweg. Aber wie baut man sich so ein UTE, das per Definition kein LKW, sondern vielmehr ein PKW mit offener Ladefläche ist? Dieses halbstündige Video zeigt alle dazu benötigten Gerätschaften und Handgriffe. Das Canadian UTE Team zeigt, wie man mit dem Smyth-Performance-Truck-Kit einen Golf oder Jetta zum UTE umbaut. Die Säge schwingt über dem Ausgangsvehikel, Hintertüren und Kofferraum müssen dran glauben. Natürlich wird drauf geachtet, dass die Verkabelung intakt bleibt. Angeblich gelingt der komplette Umbau innerhalb eines Wochenendes.

VW Jetta und Golf als UTE (Video):

UTE sind absoluter Kult in Downunder