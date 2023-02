In Tron: Legacy fahren Kevin Flynn und Quorra in futuristischen Lichtrennern und Lichtmobilen durch die Szenen

Welches Auto fährt man einem Computerspiel? Ein möglichst auffälliges. Am besten gut beleuchtet. Darren Gilford und Daniel Simon, Designer von Tron: Legacy haben darum einen Lichtrenner und ein Lichtmobil entworfen. Kevin Flynn (Jeff Bridges) fährt auf der Suche nach seinem verschollenen Vater durch ein Videospiel, das sich als Parallel-Universum der gefährlichen Art entpuppt.

Immerhin entdeckt er dort seinen Vater und dessen Gefährtin Quorra (Oliva Wilde). Mit den Lightcycles rasen sie durch das neonbeleuchtete Parallel-Universum und kämpfen um ihr Überleben. Premiere hat der Film am 21. Januar im Tempodrom in Berlin. Am Donnerstag, 27. Januar kommt die neue Tron-Folge in die Kinos.

Andreas Of

AUTO ZEITUNG